Peugeot ha annunciato una partnership con Strate School of Design, istituto di riferimento nella formazione su design e innovazione, con l’obiettivo di sostenere la creatività e la crescita delle nuove generazioni di designer. Grazie a questa collaborazione, gli studenti di Strate lavoreranno su progetti reali legati alle sfide della mobilità futura, dell’esperienza utente e delle tecnologie emergenti. Affiancati dagli esperti di design Peugeot e dai docenti della scuola, potranno vivere un’immersione unica nel mondo automotive. Oltre alla condivisione di competenze, l’iniziativa permette a Peugeot di individuare e valorizzare i talenti più promettenti, trasformando i progetti sviluppati in un vero laboratorio di innovazione utile ad anticipare le esigenze future del settore della mobilità.
«L’accordo riflette l’impegno del marchio nell’avvicinare mondo accademico e industria, per favorire soluzioni innovative a favore di una mobilità sostenibile, oltre a permettere di sostenere i giovani talenti fin dalle prime fasi del loro percorso formativo», ha dichiarato Matthias Hossann, Head of Design di Peugeot. Mike Levy, responsabile del dipartimento Transportation and Mobility Design di Strate, ha sottolineato come questa collaborazione offra agli studenti l’opportunità di confrontarsi con le ambizioni di un settore in profonda trasformazione, lavorando a fianco di un team di design automotive di fama internazionale, riconosciuto per il proprio coraggio creativo. Allo stesso tempo, l’iniziativa consente al marchio francese di comprendere come la nuova generazione di designer immagini la propria pratica professionale, il rapporto con il marchio e con la mobilità.