Peugeot ha annunciato una partnership con Strate School of Design, istituto di riferimento nella formazione su design e innovazione, con l’obiettivo di sostenere la creatività e la crescita delle nuove generazioni di designer. Grazie a questa collaborazione, gli studenti di Strate lavoreranno su progetti reali legati alle sfide della mobilità futura, dell’esperienza utente e delle tecnologie emergenti. Affiancati dagli esperti di design Peugeot e dai docenti della scuola, potranno vivere un’immersione unica nel mondo automotive. Oltre alla condivisione di competenze, l’iniziativa permette a Peugeot di individuare e valorizzare i talenti più promettenti, trasformando i progetti sviluppati in un vero laboratorio di innovazione utile ad anticipare le esigenze future del settore della mobilità.