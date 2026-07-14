Nel caso della nuova Seltos, vera novità assoluta del gruppo, questa ispirazione è particolarmente evidente. Concepita per presidiare la fascia d’ingresso del segmento C con un SUV pratico e versatile, riprende l’idea di uno spazio interno ottimizzato, modellando però le forme esterne in funzione dell’abitabilità, proprio come su EV3. Lo stile, ispirato al filone “boxy”, dà una presenza più imponente di quanto lascino immaginare i 4,43 metri di lunghezza, richiamando nelle proporzioni l’ammiraglia Sorento. Il frontale è dominato dalla firma luminosa “Star Map”, con gruppi ottici a elementi separati ripresi anche al posteriore, dove sono uniti da una barra orizzontale. La fiancata è caratterizzata da superfici pulite, maniglie a filo carrozzeria e da un montante D particolarmente sviluppato, che contribuisce sia alla riconoscibilità del modello sia all’abitabilità della seconda fila. Completano il carattere del modello gli archi passaruota rivestiti, i robusti sottoporta con inserti satinati e i cerchi in lega da 16, 18 e 19 pollici, anch’essi ispirati al linguaggio della gamma elettrica.