Signum Stile è una automotive design house, specializzata nella creazione di supercar e progetti su misura, fondata da Michele Leonello insieme a Pau Brañas e Marco Renna, rispettivamente Chief Design Officer, Chief Creative Officer e Chief Technical Officer.
Forte di un percorso in costante accelerazione, la realtà milanese sta oggi cavalcando una fase di profonda evoluzione con una nuova sede: un cambiamento guidato sia dalla crescita organica del team, che attualmente supera le venti unità, sia da una serie di progetti di alto profilo ancora riservati, che impongono una nuova struttura organizzativa.
In questo scenario di espansione si inserisce l’ingresso strategico di Gianluca Cordua nel ruolo di Design Director. Forte di un percorso di alto livello nel settore dell’automotive di lusso, con un bagaglio che lo ha visto precedentemente ricoprire i ruoli di Design Manager in Granstudio e di Head of Design di ARES Modena, Cordua assume la guida della direzione del design di Signum Stile con un obiettivo chiaro: «Dare forma alla visione pura dello studio», strutturando una realtà che, il prossimo autunno, inaugurerà la nuova sede alle porte di Milano.
La scelta geografica non è casuale. Il nuovo studio sorgerà nel cuore di quello che si sta consolidando ormai da tempo come il nuovo distretto del design e della tecnologia automotive milanese, un’area storicamente legata a grandi storie come quella di Alfa Romeo.
Per i designer di Signum Stile, il legame con il territorio è un pilastro identitario. L’approccio con la committenza, prevalentemente internazionale, si fonda sulla condivisione e sulla celebrazione della cultura dell’auto “made in Milan”.
In un’epoca in cui la personalizzazione è fondamentale anche per i grandi marchi di lusso, che possono contare su reparti di tailor made interni, una realtà flessibile come Signum Stile si configura come un partner competitivo per il futuro di auto in serie limitata e di supercar.
Una visione condivisa con entusiasmo dallo stesso Cordua: «In Signum Stile lavoriamo alla purezza nella ricerca stilistica, non legata solo a esigenze ingegneristiche, come da sempre nel design d’autore. Operiamo in un segmento in forte espansione, dove l’Italia esprime un know-how artigianale e una sensibilità estetica unici al mondo. Concepire oggetti unici, tornando a essere a tutti gli effetti “sarti delle carrozzerie” a stretto contatto con i maestri artigiani del territorio, rappresenta il nostro manifesto».