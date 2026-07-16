Signum Stile è una automotive design house, specializzata nella creazione di supercar e progetti su misura, fondata da Michele Leonello insieme a Pau Brañas e Marco Renna, rispettivamente Chief Design Officer, Chief Creative Officer e Chief Technical Officer.

Forte di un percorso in costante accelerazione, la realtà milanese sta oggi cavalcando una fase di profonda evoluzione con una nuova sede: un cambiamento guidato sia dalla crescita organica del team, che attualmente supera le venti unità, sia da una serie di progetti di alto profilo ancora riservati, che impongono una nuova struttura organizzativa.

In questo scenario di espansione si inserisce l’ingresso strategico di Gianluca Cordua nel ruolo di Design Director. Forte di un percorso di alto livello nel settore dell’automotive di lusso, con un bagaglio che lo ha visto precedentemente ricoprire i ruoli di Design Manager in Granstudio e di Head of Design di ARES Modena, Cordua assume la guida della direzione del design di Signum Stile con un obiettivo chiaro: «Dare forma alla visione pura dello studio», strutturando una realtà che, il prossimo autunno, inaugurerà la nuova sede alle porte di Milano.

La scelta geografica non è casuale. Il nuovo studio sorgerà nel cuore di quello che si sta consolidando ormai da tempo come il nuovo distretto del design e della tecnologia automotive milanese, un’area storicamente legata a grandi storie come quella di Alfa Romeo.