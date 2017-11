NEW HOLLAND METHANE CONCEPT, ALIMENTANDO L’INNOVAZIONE

Il logo di New Holland è la foglia che cresce: qui emerge il motivo della spiga che cresce nel campo. E’ il motivo utilizzato per la nuova calandra, lo stesso usato per gli interni, mentre la foglia stilizzata riappare nella forma del sedile. «Abbiamo studiato pneumatici più grossi e allargato i parafanghi posteriori – spiega Wilkie – per ottenere le giuste proporzioni». Il colore non è più il blu classico di New Holland, ma un blu più intenso, metallizzato. «Sotto molti aspetti – conclude Wilkie – abbiamo voluto pensare diversamente rispetto al passato, volgendoci al futuro».

L’articolo continua su Auto&Design n. 227