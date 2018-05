HYUNDAI LE FIL ROUGE, SPORTIVITA’ SENSUALE

Il secondo modo, che non è la negazione del primo, è di accogliere questo concept come «l’avvio di una nuova era nel design Hyundai», secondo quanto afferma SangYup Lee, Vice President Styling di Hyundai, che con Donckerwolke forma quella che definisce “dream team”, una squadra da sogno; quella impegnata a plasmare i nuovi orizzonti non solo per il brand Huyndai ma anche per Genesis, il marchio di lusso della casa coreana. «Con la Sensuous Sportiness – dice – vogliamo creare un valore emotivo per un marchio da sempre votato alla praticità. Nel mondo dell’auto non ci sono molti modelli che si possano definire sexy. Noi ci proviamo, traendo ispirazione da certe auto italiane degli Anni 60 e 70, quali le Alfa Romeo, come la 33 Stradale, e le Maserati».