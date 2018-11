VOLVO 360c, LA NUOVA FORMA DELLA SICUREZZA

Dalla cintura alla coperta: il cammino di Volvo in tema di sicurezza, da quel brevetto del 1959 per le cinture che tutti usiamo (la casa di Göteborg non se lo tenne in esclusiva, ma permise che chiunque lo sfruttasse), ha fatto grandi passi e oggi si volge anche al futuro. Con la coperta di sicurezza, appunto, che fa il suo esordio sull’avveniristico concept 360c, per proteggere chi volesse dormire viaggiando in un veicolo a guida autonoma. Quel concept, come dice Robin Page, è «il messaggio Volvo per il futuro, per quando si tratterà di dare piacere e sicurezza all’automobilista anche quando non guiderà più».