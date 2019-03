AUDI E-TRON, LINGUAGGIO PROGRESSISTA

Primo di quella che sarà una grande famiglia, e-tron rappresenta l’esordio di Audi nella produzione in serie di vetture elettriche. Due motori, 408 cavalli, 0-100 in 5,7 secondi, 400 chilometri di autonomia sono dati di tutto rilievo per una vettura che pesa due tonnellate e mezzo ed è lunga quasi cinque metri (4,90, per l’esattezza).