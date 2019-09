«Abbiamo subito compreso l’importanza della cabina protesa in avanti. Questa impostazione aumenta di molto la visibilità dell’operatore. Per lo stesso motivo abbiamo deciso di sostituire il classico volante, che ha per forza di cose un piantone centrale che occlude una parte della vista, con due joystick laterali», dice ancora Wilkie. Il Project Tetra accoglie in un ambiente dalle linee pulitissime. A bordo si ha una grande sensazione di spazio.