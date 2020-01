Toccherà al mercato stabilire se la nuova Defender è, come si afferma in Land Rover, “un’icona reinventata e istantaneamente riconoscibile”, cioè l’erede naturale ma nuova di un veicolo tuttofare sostanzialmente invariato da 70 anni. In ogni caso la lunga attesa è finita, la segretezza che a lungo ne ha avvolto la nascita cede alle immagini di un’auto moderna e di gradevole design. Con carattere, anche se meno spartana della progenitrice. «Abbiamo trovato una giusta equazione di volumi e forme – afferma Massimo Frascella – progettando il nostro cavallo di battaglia in chiave moderna e non rétro, pensando a semplicità e praticità».