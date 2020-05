Nessun family feeling

Nel mondo dell’auto, secondo Donckerwolke, comincia a serpeggiare un certo fastidio per i troppi Suv: «Perché le berline non vendono più? Perché vi abbiamo rinunciato e forse sono da reinventare. Non sono attraenti perché non si sono evolute e Darwin insegna che un organo non necessario scompare. Capiterà anche al Suv, se non lo cambiamo. La Prophecy è una cosa nuova: un incrocio fra la berlina e i valori emotivi che affascinano il pubblico. In gioco entra anche la diversificazione. Vendiamo 7-8 milioni di auto l’anno, se fossero tutte simili non le comprerebbe più nessuno. Quando avviammo il programma di Sensuous Sportiness quattro anni fa decidemmo che non ci sarebbe mai stato un family look delle nostre auto. Ogni auto deve avere il suo carattere, e Prophecy ne è la prova».