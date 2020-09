Tre auto, una personalità

«Tre auto – afferma Paul Wraith – pensate, progettate e costruite per l’avventura, con un Dna molto chiaro che predilige la funzione alla moda». Wraith è stato, in termini di design, il responsabile della rinascita Bronco, coadiuvato per gli esterni da Dong Park che è stato anche la guida del progetto Sport. Spiega Wraith: «Le tre auto dovevano avere l’aspetto di una Bronco e funzionare come una Bronco.