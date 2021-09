Per la parte di ricerca su Color&Trim, i progettisti hanno realizzato due nuovi allestimenti, Central Park e Invitation, che si aggiungono a Chalet e Yacht Club. «Continuiamo ad evolvere i nostri allestimenti sulla base delle tendenze del lusso e dell’ambiente che cambia», dice Marcia Salzberg, Senior Color and Materials designer. «In particolare Central Park e Invitation rappresentano entrambi una visione ottimistica del futuro». Ai diversi abbinamenti di colori e materiali già possibili per il modello si sono aggiunte due nuove cromie, Starlight Gray e Manhattan Green Metallic, quest’ultimo riservato all’edizione Lincoln Black Label. Per le modanature degli interni è ora possibile scegliere due nuove applicazioni in legno: Espresso Ash Swirl e Santos Rosewood.