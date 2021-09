Le nuove linee della Sportback apportano qualche leggera differenza in termini di volumetria interna. Non tanto per quanto concerne lo spazio a bordo per i passeggeri, quanto per quello per i bagagli. Il vano di carico, infatti, aumenta la propria capacità fino a 535 litri, contro i 520 della Q4 e-tron. Il frontale, invece, resta quello di sempre, caratterizzato dal più recente linguaggio stilistico del brand tedesco. Non cambia nemmeno il design della plancia, sviluppata su più livelli e dominata dalla presenza dello schermo da 11,6 pollici del sistema di infotainment, il più grande mai montato da Audi.