La Dacia Jogger è un modello fondamentale per il costruttore del gruppo Renault. Sarà la prima Dacia a sfruttare un propulsore ibrido (la versione elettrificata arriverà nel 2023) e sostituirà tre modelli in un colpo solo: Logan, Dokker e il minivan Lodgy. Secondo quanto dichiarato, il modello è stato pensato per le famiglie, prendendo spunto da diverse architetture: la lunghezza delle station wagon (circa 4,5 metri), l’abitabilità dei multispazio e le caratteristiche estetiche dei Suv. La vettura è disponibile anche in versione a sette posti.