Ferrari stringe una partnership pluriennale con la società LoveFrom dei designer Jony Ive e Marc Newson. Ive è stato dal 1997 al 2019 il capo del design di Apple, firmando tutti i dispositivi attualmente sul mercato del colosso di Cupertino, dall’iPhone all’iPad, dall’iWatch al computer MacBook. Marc Newson ha collaborato con Apple dal 2014 lavorando in particolare al progetto iWatch.

“La prima realizzazione di questa nuova partnership unirà le prestazioni e l’eccellenza di Ferrari con l’esperienza e la creatività di LoveFrom, che ha creato prodotti straordinari in grado di cambiare il mondo”, dice Ferrari in una nota alla stampa. Oltre a collaborare con Ferrari, LoveFrom esplorerà una serie di progetti creativi con Exor – la holding controllata dalla famiglia Agnelli – nel business del lusso. «Siamo entusiasti di intraprendere una collaborazione così importante e a lungo termine con Ferrari nonché, più in generale, con Exor. Come proprietari e collezionisti di Ferrari, non potremmo essere più felici di collaborare con questa straordinaria azienda e in particolare con il team di design guidato con esperienza da Flavio Manzoni», hanno dichiarato congiuntamente Jony Ive e Marc Newson.