Dopo la Omoda 5, la famiglia del brand cinese, recentemente sbarcata nel Vecchio Continente, si amplia con l’arrivo di un nuovo modello che si posiziona al top dell’offerta, rappresentando l’ammiraglia della gamma. Si tratta della nuova Omoda 9, un Suv di grandi dimensioni che punta su un look ricercato e su una dotazione particolarmente ricca, per rappresentare così una valida alternativa per tutti coloro che sono alla ricerca di una vettura spaziosa e dai contenuti tipici del segmento premium del mercato.