Il racconto dell’auto vestita dall’interno

Ago, filo, pelle: i materiali e gli strumenti passati tra mani esperte nella foto di copertina sono anche le parole che formano il titolo del libro in cui si racconta la storia di Francesco Gavina, uno dei più autentici sarti del mondo dell’automobile il cui nome è forse poco noto al grande pubblico ma ben conosciuto e apprezzato nel circolo dei creativi delle quattro ruote. Così il volume, opera della scrittrice Fulvia Fatma Valenzano Pasta che ha tradotto su carta il vivo racconto del protagonista per celebrare il suo novantesimo compleanno, non è un tomo enciclopedico ma un libro snello, di formato compatto, 124 pagine in cui si racconta prima di tutto la storia di un uomo e di una famiglia. Una storia che non nasce dall’auto, ma si sviluppa e trova in essa l’apice del suo percorso.