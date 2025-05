Alpine A390 è stata creata con un unico obiettivo: il piacere di guida. La sport fastback di Alpine riprende il dna della marca e l’esperienza di guida entusiasmante della A110, aggiungendo versatilità. Si può riassumere A390 con questa definizione: un’auto da corsa con un design che la veste come un abito su misura; Racing car in a suit. «Qualcuno ha detto che la vita inizia a 70 anni, e questo potrebbe essere vero per Alpine con l’arrivo di questo secondo modello del Dream Garage, uno dei sette modelli elettrici previsti entro il 2030», ha dichiarato Luca de Meo, Ceo del gruppo Renault. Elegante fastback sportiva dalla personalità sorprendente, l’A390 coniuga la fluidità e la sportività delle sue linee iconiche con un abitacolo accogliente per i suoi cinque passeggeri. Vanta dimensioni generose, senza precedenti per un’Alpine, pur mantenendo una certa compattezza: 4,6 metri di lunghezza, 1,88 di larghezza e 1,52 metri di altezza.