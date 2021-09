Le linee contengono numerosi omaggi non soltanto al mondo delle corse, come la bombatura delle portiere che richiama le pance delle monoposto di F1 e gli estrattori posteriori, enfatizzati per ragioni sia estetiche sia funzionali, ma anche ad alcune celebri auto stradali: si va dalle lamelle in alluminio fresato sui montanti posteriori delle portiere (che ricordano la Lamborghini Miura) agli sfoghi a V sui parafanghi anteriori, per arrivare al frontale dal motivo trapezoidale che evoca le ultime Ferrari e alcuni lavori di Pininfarina, mentre la forma arrotondata dei parafanghi posteriori, la linea dritta che va dal tetto alla coda e la sottile fanaleria posteriore a Led richiamano alla mentre le odierne hypercar Bugatti. Originali il cofano motore, diviso in due parti incernierate al centro, e gli scarichi a tre uscite delle quali le due più piccole soltanto decorative, mentre sono molto personali le soluzioni adottate per gli interni, interamente rivestimenti in pelle Fiore e Alcantara e con imbottitura trapuntata anche sull’imperiale.