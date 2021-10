Lexus ha lanciato oggi un nuovo progetto di design per esplorare come il trasporto di lusso potrebbe evolvere verso la metà del 21° secolo. Sta collaborando con il Royal College of Art (RCA) di Londra per “Lexus 2040: The Soul of Future Premium”, un programma per neo-laureati presso l’Intelligent Mobility Design Centre del college. Gli studenti del corso di laurea dell’RCA’s Intelligent Mobility Master of Arts esploreranno nuove tipologie di veicoli per soddisfare le esigenze dei cambiamenti sociali e demografici nelle città europee e nuovi modelli di utilizzo dei veicoli. Gli studenti saranno anche chiamati a re-immaginare il ruolo che il brand Lexus potrebbe giocare nel panorama europeo della mobilità oltre i prossimi due decenni, affrontando questioni di sostenibilità, stili di vita futuri e come le tecnologie emergenti potrebbero aiutare a modellare una visione rilevante e d’impatto per il brand.