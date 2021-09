La versione mostrata alla Milano Design Week 2021 non è ancora quella destinata alla produzione finale prevista nel 2023 nel nuovo stabilimento italiano del costruttore nella Motor Valley: «E’ un prototipo in fase molto avanzata. Faremo ancora delle piccole rifiniture sul frontale e sulla coda, mentre manterremo intatte le proporzioni, perfette nonostante si tratti di un’auto a coda lunga per ragioni funzionali. Deve raggiungere i 400 km/h di velocità massima», continua Walter De Silva. La semplicità è il principio che ha ispirato il design della S9, grazie a una pulizia delle linee che dà origine a forme atletiche. Giochi di luci e ombre in movimento sulla carrozzeria che cambiano a seconda delle situazioni ambientali. «E’ fondamentale nello sviluppo stilistico di qualsiasi modello vedere la vettura che si muove. Le auto sono forme in movimento».