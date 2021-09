L’interno della VF e35 è una combinazione di semplicità e comfort. L’abitacolo spazioso offre un’esperienza rilassante. La plancia è molto pulita e la strumentazione fine proiettata dall’head up display. Il sistema infotainment, così come la climatizzazione e altre moltissime funzionalità della vettura si controllano da un grande pannello touchscreen da 15,4 pollici posizionato al centro della plancia. I dettagli stilistici della e36 devono ancora essere rilasciati. Per la realizzazione dei propri modelli Vinfast ha collaborato con numerosi partner come BMW, Bosch, Magna Steyr e Aptive.