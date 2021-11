Polestar ha annunciato i vincitori del suo secondo concorso annuale di design globale. Il Polestar Design Contest invita sia i designer professionisti che gli studenti a mostrare un pensiero innovativo che incoraggi un cambiamento positivo nella società, comprese le risposte alla crisi climatica in corso. I progetti vincitori per ogni categoria possono essere visti anche su un’app specifica per la Polestar 2, sul sito web del brand oppure di persona presso i Polestar Spaces.

Non era necessario che il progetto fosse un’automobile, bastava che incarnasse lo spirito di Polestar e dimostrare che il design può essere la forza trainante per un cambiamento positivo. «È stato stimolante interagire con così tanti talenti emergenti ed esperti. Abbiamo visto i progetti evolversi da schizzi creativi a modelli 3D, a dimostrazione che il mondo è pieno di professionisti eccezionali», ha dichiarato Maximilian Missoni, responsabile del design Polestar. Le idee ricevute sono state molto varie e comprendevano edifici, aerei, automobili, veicoli di consegna senza conducente e biciclette elettriche. Queste sono state ridotte a una rosa di 10, da cui sono stati scelti i vincitori assoluti.

Per la categoria professionisti il vincitore è stato David Vultaggio dalla Francia con il suo concept “H_UB” – un nuovo concetto di garage del futuro, comprensivo di un centro esperienziale Polestar e di diversi posti dove passare il tempo durante la ricarica del veicolo. “H_UB” riconosce che i marchi automobilistici si stanno allontanando dalla semplice progettazione e produzione di veicoli, per offrire un ecosistema completo di soluzioni di mobilità e diversi modi per accedere all’energia.