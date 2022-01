«La Dacia Jogger riunisce in sé tutte le migliori caratteristiche delle auto per famiglia: è rialzata, ha un grande bagagliaio, 7 posti e un look avventuriero», dice David Durand, capo del design degli esterni di Dacia. «Ogni aspetto del suo stile è funzionale al miglior sfruttamento possibile dello spazio interno, mentre per il look degli esterni volevamo trasmettere lo spirito divertente e orientato al tempo libero della Jogger». La Jogger partecipa alla rivoluzione stilistica e tecnica di un marchio che ha intenzione di smarcarsi dal concetto di “low cost”, pur mantenendo le doti di funzionalità e accessibilità da sempre parte della sua personalità. «Il design ha un ruolo fondamentale in questa nuova vita di Dacia. Disegniamo modelli più cool e allo stesso tempo lavoriamo a stretto contatto con gli ingegneri per il miglior compromesso possibile tra stile e contenimento dei costi. È una sfida continua e i risultati sono davanti agli occhi di tutti».