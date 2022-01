Fra le manifestazioni più interessanti di tale creatività figurano certo le quattro grandi opere appena realizzate per suggerire e sintetizzare i tratti delle future vetture di produzione. Tutte assemblate con materiali solidi, naturali, spesso ruvidi e privi di trattamenti superficiali, declinano alcuni valori tipicamente giapponesi in forma di accattivanti installazioni: “Wonder”, con un grande cuneo di legno sospeso su un filo sottile, trasmette l’eccitazione di un oggetto che sta per muoversi; “Harmony”, in cui una lastra in vetro bianco pare flottante su una roccia, rappresenta l’equilibrio e la grazia di uno spazio perfettamente composto.