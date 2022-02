Lo stesso si può dire di un ulteriore elemento distintivo del nuovo C-Suv, la ruota “teledial”. Viene così riproposto il tema dei fori o del cosiddetto “disco telefonico”, risultato di un’evoluzione che inizia negli Anni 60 con vetture iconiche come la 33 Stradale. In particolare, nel corso del tempo i fori sono via via aumentati nella dimensione per adeguarsi prima a soluzioni e concetti tecnici e poi sempre più ad esigenze legate al raffreddamento dei freni, alla leggerezza e alla resistenza. Così come un bel vestito esige una bella scarpa, i cerchi in lega di Tonale – disponibili da 17”, 18”, 19” e 20” – esaltano la silhouette del modello.