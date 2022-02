La prima generazione della BMW Serie 2 Active Tourer è stata una vettura di rottura per il brand di Monaco: è stata infatti la prima monovolume dell’Elica, nonché il primo modello ad adottare uno schema a trazione anteriore. Oggi, con la seconda generazione, la multispazio tedesca continua ad evolversi tanto nello stile quanto nei contenuti. Negli esterni, la nuova Serie 2 Active Tourer è cresciuta di 32 mm, raggiungendo ora i 4,38 metri, sfoggiando un look più dinamico e dal sapore sportiveggiante, in linea con il più recente linguaggio stilistico di BMW.