L’Istituto Europeo di Design presenta A4810 Project by IED, la nuova concept car a idrogeno realizzata in collaborazione con Alpine, brand del gruppo Renault. Risultato del progetto di tesi dei ventotto studenti del Master in Transportation Design a.a.2020/21 IED Torino, A4810 Project by IED è la risposta alla nuova concezione di sportività, che strizza l’occhio alle tecnologie di ultima generazione ed è in grado di preservare e custodire, al tempo stesso, la tradizione del brand francese nato nel 1955. Per celebrare la sportività del marchio, lo spirito francese e il legame con le Alpi, Alpine ha chiesto agli studenti di progettare la nuova “super berlinette” del 2035, una supercar biposto ad alte prestazioni, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche di quello ambientale.