Il Lexus Future Design Program, sfida di design Lexus per immaginare come la mobilità di lusso potrebbe evolversi nell’anno 2040, è stata vinta da “Alto”, un concept estremo di un veicolo volante ad uso personale, simile a un globo. È il lavoro del giovane designer Richard Newman ed è stato selezionato tra i sei finalisti del programma The Soul of Future Premium. Presentato da Lexus con il Royal College of Art (RCA) di Londra, il progetto ha visto sfidarsi i laureati dell’Intelligent Mobility Design Centre (IMDC) del college, esplorando nuove architetture di veicoli che potessero soddisfare i cambiamenti nella vita cittadina e nella società europea e a re-immaginando il ruolo che Lexus potrebbe svolgere come marchio di mobilità di lusso.