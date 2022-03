Kia e Camera Nazionale della Moda Italiana sono gli organizzatori di Kia Designers Award, premio rivolto ai brand emergenti e studenti italiani e coreani delle scuole di moda di tutto il mondo con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la sinergia tra Italia e Corea.

Creatività, qualità, innovazione e design sono i valori che guidano una speciale giuria tecnica internazionale che in questi giorni seleziona sei finalisti: tre italiani e tre coreani che avranno l’opportunità di lavorare in coppia per favorire lo scambio culturale e creativo al fine di creare tre capsule collection, ciascuna composta da tre capi. Le capsule verranno presentate presso il Fashion Hub di Camera della Moda durante la Milano Fashion week di settembre 2022, occasione in cui verrà annunciata la coppia vincitrice.

La giuria è composta da personalità tecniche provenienti da diversi settori, dall’automotive all’editoria, dal design alla moda. Gli otto giurati incaricati di selezionare i finalisti sono: Silvia Baruffaldi (direttrice di Auto&Design), Giuseppe Angiolini (artista e talent scout), Chiara Bottoni (caposervizio di MF Fashion), Gianluca Cantaro (giornalista di moda indipendente e critico), Fabiana Giacomotti (scrittrice e curatrice), Lee Hyeju (Editor in Chief e Vice President W Korea), Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & PR Director di Kia Italia e Annagreta Panconesi, Creative Director Luisaviaroma.

Sito del concorso