Per il capitolo sostenibilità i progettisti hanno realizzato la vettura utilizzando materiali che possono essere riciclati senza perdere le proprie caratteristiche qualitative. Il poliestere riciclato è l’unico materiale usato per tutti i componenti morbidi dell’interno e questo semplifica il suo riciclo quando la vettura arriverà a fine vita. La vettura sfrutta una piattaforma in alluminio realizzata da Polestar a Coventry, nel Regno Unito, e condivisa con la Polestar 5 al debutto nel 2024. I progettisti, infinem non si sono risparmiati con gli elementi per il divertimento: dietro ai sedili posteriori c’è un drone sviluppato dal marchio Hoco Flow del gruppo Aerofugia capace di riprendere la vettura in movimento fino a una velocità di 90 chilometri orari. «Integrare un drone autonomo nell’abitacolo è stato qualcosa che ci ha permesso di spingere i confini sul fronte dell’innovazione», conclude Maximillian Missoni.