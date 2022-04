In quest’ottica nasce la Dacia Duster Extreme, serie limitata realizzata sulla base di uno dei modelli più iconici del brand, forte di 260.000 esemplari venduti in Italia dal 2010 ad oggi e di oltre 2 milioni in tutta Europa.

La Dacia Duster Extreme si riconosce a un primo sguardo per una serie di dettagli dedicati come gli inserti arancioni su mascherina, specchietti esterni, barre al tetto e portellone posteriore, i cerchi in lega in nero lucido con design specifico.