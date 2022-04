Avete usato materiali sostenibili per gli interni?

Si. La Concept EV9 è il modello di punta per i nostri interni sostenibili, frutto di grandi investimenti, competenze e ricerche. Per esempio, il tessuto usato per il pavimento è fatto di reti da pesca riciclate, coerenti con l’ispirazione dall’elemento acqua, mentre il tessuto delle sedute è derivato da bottiglie di plastica riciclate e fibre di lana riciclate. La pelle vegana, che è molto più etica e sostenibile della pelle convenzionale, è stata utilizzata in tutto il resto dello spazio interno. Kia prevede nel corso dei prossimi anni di ridurre gradualmente l’uso di pelle animale in tutti i suoi veicoli.