Mini, che con il progetto Mini Voices ha dato vita a un incubatore che raccoglie personalità e iniziative che contribuiscono a un futuro più sostenibile e socialmente responsabile, non poteva restare indifferente al progetto, anche perché Biosfera è una casa passiva: produce dalle 4 alle 12 volte l’energia che assorbe e consuma il 95% in meno di un’abitazione normale. Proprio grazie a questo surplus è in grado, non solo di alimentare tutti i dispositivi di cui dispone (dalle luci all’impianto di climatizzazione), ma anche di fornire energia a una vettura elettrica come la Mini Cooper SE, capace di ricaricare la batteria con fonti rinnovabili. Una compagna ideale per estendere questo tipo di visione anche al mondo delle quattro ruote.