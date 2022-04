Perché è proprio di lusso che si tratta, espresso con grande sobrietà in ogni minimo dettaglio di design così come nella ricca dotazione di bordo. Il primo colpo d’occhio convince per le proporzioni armoniose (indispensabili per una vettura lunga oltre 5 metri, larga 2,2 e alta 1,87) del corpo vettura definito da tre linee principali, da sempre caratteristiche del modello: il profilo discendente del tetto, la linea di cintura orizzontale e quella delle soglie ascendente verso il posteriore “boat tail”, quest’ultimo davvero inatteso per il trattamento grafico dei fanali verticali racchiusi nello specchio di coda. Le maniglie che scompaiono nelle fiancate lisce non sono soltanto un vezzo, ma un contributo all’aerodinamica e il Cx contenuto in 0,30 è un risultato ragguardevole anche in virtù di un altro elemento caratteristico della Range Rover, il parabrezza decisamente verticale.