Lexus ha annunciato che “Rewind” di Poh Yun Ru ha vinto il Lexus Design Award 2022, incentrato sul contribuire a un domani migliore attraverso tre principi fondamentali: anticipare, innovare e affascinare. Progettato per evocare ricordi, “Rewind” utilizza uno strumento di rilevamento del movimento che guida gli anziani con demenza a rievocare gesti familiari. Queste azioni vengono quindi riflesse come feedback audiovisivo su un dispositivo associato che attiva il ricordo. Poh Yun Ru è una designer di prodotti socialmente utili che cerchino di avere un impatto positivo sulla società migliorando la vita degli altri e vede il design come una metodologia utile a sviluppare soluzioni intuitive e inclusive per persone di ogni ceto sociale.