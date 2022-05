Lunga 4,49 metri, larga 1,90 metri, alta 1,59 e con un passo di 2,83 metri, la Scenic Vision ha forme generose e arrotondate. Le forme della carrozzeria esprimono forza e movimento, sottolineando le superfici in forte evoluzione del veicolo e sviluppandone di nuove. Vi è una grande precisione dei dettagli: cerchi, prese d’aria dei paraurti, elementi della calandra, retrovisori – telecamere: tutto è pensato per far scoprire una progettazione ad alta definizione. Al posteriore, anche il logo tridimensionale è in linea con questo spirito molto grafico, staccandosi leggermente dal portellone per amplificare l’effetto 3D. La parte inferiore delle porte, i passaruota e gli ski di protezione anteriori e posteriori sono caratterizzati da una finitura opaca grazie all’utilizzo di fibre di carbonio riciclate in fase di progettazione. Il finestrino posteriore è delimitato da un’area luminosa ben contrassegnata: le linee sottili si accendono per segnalare il livello di ricarica della batteria, ma anche per informare gli utenti che il veicolo è aperto.