«Abbiamo da sempre un rapporto privilegiato con il design che è coerente con la nostra strategia che unisce la funzionalità del materiale alla customizzazione estrema». Andrea Boragno, presidente e amministratore delegato di Alcantara S.p.A, ci racconta l’opera “Gli infiniti linguaggi dello stile” esposta all’ADI Design Museum in occasione del design cocktail organizzato insieme ad Auto&Design per la Milano Design Week 2022. «Esponiamo qui alcuni esempi di infinite personalizzazioni tutte orientate a un alto livello di emozionalità e, alcune di queste, realizzate per marchi, italiani e non, di altissimo livello», continua Boragno.