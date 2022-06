A proposito di sportività, la Ds 7 è disponibile per la prima volta anche nella versione Ds Performance da 360 cavalli, «la mia preferita», confessa Métroz, che viene lanciata in Grigio Platino specifico per l’allestimento, cerchi da 21 pollici, assetto ribassato e carreggiate allargate. «Pur rispettando la personalità e l’eleganza della forma esistente, abbiamo conferito un ulteriore tocco di dinamismo con elementi incisivi». Gli interni hanno mantenuto l’impostazione generale della precedente versione con due display per strumentazione e infotainment (flottante) da 12 pollici, mentre per i materiali i progettisti hanno fatto largo uso di pelle Nappa o Alcantara. «I nostri materiali sono sempre stati ai vertici della categoria in termini di qualità, una scelta che continueremo ad adottare per tutti i nostri modelli che arriveranno in futuro», conclude Métroz.