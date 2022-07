I cambiamenti più di sostanza, chiaramente, sono tutti sottopelle. Il sistema e-power è costituito da un propulsore a benzina di 1.5 a tre cilindri da 158 CV che non è fisicamente collegato alle ruote, ma funziona da generatore per ricaricare la batteria agli ioni di litio da 1,8 kWh che alimenta il motore elettrico da 190 CV. Ed è proprio quest’ultimo a spingere effettivamente la vettura. Questa soluzione permette al motore a benzina di lavorare sempre a regimi di massima efficienza, con effetti benefici su consumi ed emissioni. Abbiamo testato il sistema sulle strade che circondano Stoccolma. In condizioni normali, soprattutto nella guida cittadina, il 1.5 genera energia quando necessario e si spegne nel momento in cui la batteria è sufficientemente carica. Quando si richiede potenza, il motore benzina e quello elettrico lavorano invece insieme per garantire il massimo delle prestazioni. Nel complesso, il sistema e-Power di Nissan lavora in maniera fluida e sfoggia anche una gradevole silenziosità di funzionamento. I prezzi partono da 36.270 euro.