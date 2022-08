Space ha un’architettura monovolume e dispone di un ampio spazio interno che offre la possibilità di formare un’innovativa disposizione a L dei sedili, riflettendo la tipica immagine culturale cinese della riunione di famiglia intorno al falò. Il gruppo propulsore a idrogeno non ha creato problemi ai progettisti in termini di sfruttamento dello spazio. «Questo aspetto non ha rappresentato una vera sfida per noi: Space è un monovolume che ha molto spazio, sia per le persone che per il gruppo propulsore», dice Fan Zhang, Vice President Design GAC.