La nuova Ford Fiesta sarà ipertecnologica, all’avanguardia nel suo segmento soprattutto in fatto di tecnologia per l’assistenza alla guida e la connettività, con un design ancora più accattivante e uno spazio interno incrementato. Svelata a Colonia in occasione di Go Further, l’evento in cui Ford fa il punto sui suoi progetti presenti e futuri, la settima generazione della segmento B dell’ovale blu si farà in quattro per rendersi ancora più attraente, con versioni dal carattere ben distinto: dalla elegante ed esclusiva Vignale alla sofisticata Titanum, alla Active, connotata da un look da crossover grazie soprattutto alle modanature paracolpi sugli archi passaruote e le fiancate, sino alla performante ST-Line, ovvero la sportiva di famiglia.