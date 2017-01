Yoshihiro Sawa, Executive Vice President di Lexus International ha dichiarato: “Il prototipo del Lexus Sport Yacht ci ha permesso di capire come lo stile Lexus potesse essere applicato alla nautica. E’ stato un progetto molto stimolante e prezioso per le energie creative del Lexus Design Centre, ci ha permesso di spingere l’immaginazione oltre la sfera Automotive, allontanandoci da un settore che conosciamo molto bene.”

Per la realizzazione, il Marine Department, che si è occupato anche della struttura e dei sistemi di bordo, ha selezionato il Marquis-Carver Yacht Group di Pulaski, in Wisconsin, affidandosi alla loro esperienza ingegneristica e realizzativa e alle loro capacità in fatto di laminazione di materiali compositi.

Il concept Lexus Sport Yacht propone un design raffinato, con il ponte superiore e lo scafo esterno che circondano la struttura interna. Ciascun componente è realizzato in materiale composito con resina epossidica poliuretanica rinforzata da un rivestimento in fibra di carbonio, un materiale chiamato CFRP (Plastica Rinforzata con Fibra di Carbonio). La CFRP è una tecnologia utilizzata nella struttura delle vetture da corsa e delle supercar, come la Lexus LFA, nella realizzazione di aereoplani ad alte prestazioni, nel ciclismo, nello sci e nel velismo di alto livello.