FERRARI PORTOFINO, UNA FASTBACK PER I 70 ANNI

Strizza l’occhio alla California T, questa Portofino che ne raccoglie l’eredità; ma per essere ancora più moderna, più efficiente, forse anche più Ferrari. La coupé-cabrio di Maranello è totalmente rinnovata, dalla piattaforma allo stile: più leggera di 80 chili grazie all’uso di alluminio, più potente di 40 cavalli (ora il motore V8 ne ha 600, abbastanza per raggiungere i 100 km orari in 3,5 secondi), ma soprattutto, come sottolinea Flavio Manzoni, «non più a tre ma a due volumi». Non è, per questa tipologia di granturismo, cosa da poco. Manzoni, che guida il Ferrari Design Centre, spiega che «della California sono rimaste le proporzioni, anche se la posizione del parabrezza è leggermente arretrata quindi il cofano appare più lungo e l’abitacolo risulta ampliato». E poi? «Il badge».