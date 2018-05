//PARCO VALENTINO, TUTTE LE NOVITA’ DELL’EDIZIONE 2018

Rispetto allo scorso anno sono stati incrementati gli eventi dinamici, satelliti del Salone vero e proprio, se ne contano più di 30 tra meeting, eventi di club e raduni di supercar. Per l’occasione è previsto l’arrivo di oltre di 1000 vetture di collezionisti, dalle Lancia Delta Integrali alle Fiat 500 fino alle eco-sportive dei giorni nostri come la BMW i8, che sfileranno lungo un percorso di cinque chilometri per le vie di Torino. Nelle giornate del Salone verranno inoltre celebrati i 50 anni di Italdesign e i 70 anni di Porsche. I due brand esporranno per l’occasione alcuni dei modelli più rappresentativi della loro storia. Ulteriore novità di quest’anno è la Mostra di Prototipi organizzata all’interno del parco, dove il pubblico potrà ammirare alcune delle concept car che sono diventate veri e propri miti del mondo dell’automobile.