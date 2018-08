//RENAULT ARKANA, SUV COUPE’ ALLA FRANCESE

Il segmento C è attualmente il più dinamico e competitivo dell’industria automobilistica. Questo discorso vale in particolare per i Suv. La show car Arkana propone un design muscoloso e seducente. La robustezza si esprime con un’importante altezza libera dal suolo, larghi passaruota e cerchi da 19 pollici. Completano il disegno una linea di cintura molto alta e una del tetto che scende da coupé. Questo nuovo veicolo sarà prodotto e commercializzato in diversi Paesi in tutto il mondo, a cominciare dalla Russia nel 2019. Renault Arkana sarà successivamente prodotto e distribuito in Asia e in altre regioni, con questo stesso design che, pur essendo unico, sarà adattato alle specificità dei mercati locali.