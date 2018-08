//SPICE-X, LINEE SCOLPITE E LEGGEREZZA

Le aziende Mastery Design, Performance Car e AM Costruzione Modelli, hanno rilasciato alcune nuove immagini della Spice-X, la monoposto elettrica presentata al Salone di Torino e progettata per correre gare in salita e scendere in pista proponendo costi di utilizzo ridotti. Le tre società stanno ora pensando a un’evoluzione della Spice-X in versione biposto.