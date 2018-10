//DUCATI PARTECIPA AD AUTOSTYLE 2018

Per la prima volta in quindici anni di storia, ad Autostyle Design Competition 2018 ha partecipato anche una casa motociclistica, nella fattispecie Ducati. La manifestazione vede riunito il “gotha” del design automotive internazionale. Ducati, icona di stile ed eleganza nel design motociclistico, ha avuto l’onore di far parte di questo evento dedicato al design automobilistico e promosso da Berman S.p.A., azienda leader nella produzione di componenti per automobili. Il programma di Autostyle 2018 ha visto, come da tradizione, sia la premiazione del concorso “versioni speciali”, dedicato ai giovani allievi delle scuole internazionali di design, sia il workshop tenuto dai chief designer delle case.

A fare da corollario l’esposizione di venti modelli, tra prototipi, vetture di serie e supercar lanciati nel corso dell’anno, e, novità di questa quindicesima edizione, una Ducati Panigale V4 Speciale, la quale ha conquistato l’attenzione e l’ammirazione di tutti i partecipanti. Una delle sorprese di quest’anno è stato il primo workshop dedicato al design motociclistico, grazie al contributo di Andrea Ferraresi, Responsabile del Centro Stile Ducati, e di Julien Clement, designer della Panigale V4, che hanno descritto lo sviluppo dell’ultima nata tra le Superbike Ducati. La casa motociclistica di Borgo Panigale ha partecipato confermando la grande attenzione che dedica al design, al confronto con i giovani designer e agli istituti che li formano professionalmente. Ducati prosegue quindi il suo percorso di valorizzazione dei talenti, che già la vede protagonista di iniziative importanti al fianco delle Università (la recentissima MotoStudent ed i vari Corsi di Laurea attivati) e del Ministero della Pubblica Istruzione (il progetto DESI e la Fisica in Moto).