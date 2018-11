//MAGNA ACQUISTA OLSA PER CRESCERE NELL’AUTOMOTIVE LIGHTNING

I fari delle automobili, in effetti, sono in rapida evoluzione e sono diventati strategici sia per questioni di sicurezza sia, e soprattutto, per questioni stilistiche. I designer, grazie a tecnologie come Laser, Matrix Led e Oled, possono sbizzarrirsi nella definizione di forme e firme luminose totalmente inedite che rendono un’auto sempre più riconoscibile di giorno come di notte. Ma, oggetti sempre più complessi, i fari necessitano ormai di una massiccia dose di elettronica. E qui arriva Magna, vera e propria eccellenza anche a livello di software. “Abbiamo tecnologie rivoluzionarie in fase di sviluppo – ha spiegato ancora O’Hara – Stiamo testando nuovi metodi di illuminazione. Presto arriveranno pannelli luminosi curvi che daranno la possibilità di progettare fari completamente diversi da quelli attuali. Necessiteranno di minor superficie e daranno molta più libertà ai centri stile in fase di definizione del design delle auto. Potranno essere usati per i fari, naturalmente, ma anche per l’illuminazione interna. Contribuiranno in maniera rilevante a rendere l’auto un oggetto diverso da quello che conosciamo oggi. E noi, anche grazie a Olsa, vogliamo diventare leader in un settore così importante”.