//BERTONE RIPARTE ELETTRICA CON DIANCHÈ

A queste si affiancano tre sportive, costruite in Italia e disponibili all’acquisto in serie limitata: Dianchè BSS GT One, sviluppata con il marchio storico Coggiola che il gruppo si onora di aver coinvolto; Dianchè BSS GT Two Pikes Peak, sviluppata con Picchio; Dianchè BSS GT Cube, anche in versione one off, per uso su strada. Il settore motorsport sarà per Flymove e il suo Team un’importante vetrina per mostrare le prestazioni del cambio di batteria. All’interno dell’Autodromo di Adria, dove si testano le auto, verrà costruito nel 2019 anche il primo prototipo della Stazione POE (Point of Energy) predisposta ad idrogeno.